Пешком лучше: топ-3 знака зодиака, которым лучше не садиться за руль

Овен

Несмотря на то, что представители данного знака зодиака просто обожают скорость и адреналин, именно их нетерпеливость и жажда скорости может сыграть злую шутку. Овны часто нарушают правила дорожного движения и технику безопасности, в результате чего становятся виновниками ДТП.

Близнецы

Представители данного знака зодиака отличаются самоуверенностью и нежеланием слушать чужих советов, даже если они идут во благо. В результате Близнецы довольно часто игнорируют дорожные знаки, проскакивают на красный свет и ​​создают аварийные ситуации.

Рыбы

Представители данного знака зодиака бывают настолько медлительными и рассеянными, что совершают досадные ошибки во время движения. Кроме того, если Рыбы чем-то расстроены или на кого-то обижены, то опасных ситуаций на дорогах будет точно не избежать.