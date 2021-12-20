Пазлы сложились: какие знаки зодиака созданы друг для друга
Отношения Дев и Стрельцов сложно назвать идеальными, поскольку в них постоянно присутствуют разногласия. Однако, связав свою жизнь друг с другом, представители обоих знаков зодиака обретают преданного и искренне любящего партнера, с которым могут жить долго и счастливо.
Весам и Овнам тоже предначертана любовь до конца дней, но это будет невозможно, если люди, рожденные под данными знаками, не смогут вместе преодолевать трудности. Тяготы совместной жизни могут начаться даже из-за особой преданности Весов к своему возлюбленному. В свою очередь, Овен пользуется вседозволенностью, чем рано или поздно доведет партнера и будет рисковать его потерять.
Идеальная совместимость отмечается и в союзе Львов с Рыбами, связь между которыми с годами становится только крепче. Между тем они тоже не лишены проблем. Лидер и диктатор Лев выводит из себя Рыб, которые желают спокойно плыть по течению, сообщает информационный портал «Южный федеральный».
Казалось бы, отношения с жутко ревнивыми Скорпионами априори не могут быть продолжительными, поскольку тотальный контроль не каждый способен выдержать. При этом судьба связывает их с Близнецами, с которыми даже разногласия позволят становиться ближе.
Фото: freepik.com