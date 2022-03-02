Парад планет вот-вот наступит: о чем космос нас предупредит 3 марта
В третий день весны в ряд выстроятся Венера, Марс и Плутон. Этот парад не сулит ничего хорошего, потому что у планет разные значения. О том, чего стоит ждать от этого дня, рассказала астролог Анна Ильякова. «Да, действительно, Венера, Марс и Плутон соединяются, и соединение это непростое, как и другие небесные события, которые отражаются на земных делах. Венера здесь играет роль доброй планеты, которая должна сглаживать острые углы, помогать и всячески улучшать ситуацию, но, к моему сожалению этого не происходит, так как все это соединение осуществляется в знаке Козерога», — пояснила Анна.
«Если говорить о повседневной жизни, то Венера, как планета любви и отношений в этом соединении, поражена воинственным и очень мощным Марсом, ведь именно в Козероге Марс обретает свою максимальную силу. С одной стороны, Венера в Козероге становится более рациональной и люди на отношения смотрят с позиции здравого смысла, а не чувств, но соседство с Марсом разбивает эту концепцию и добавляет эмоций, причем негативных эмоций агрессии, злобы и даже ненависти», — заверила Анна Ильякова.
Парад из названных планет, которые так или иначе противоречат друг другу, плохо отразится на Земле. В период соседства планет не стоит разжигать конфликты, потому что последствия могут быть просто катастрофическими.
«Скорее всего, весь март будет напряженным и только после середины апреля возможны улучшения, но тоже временные — до полного разрешения конфликта нам далеко. На санскрите планеты — это „грахи“, что можно перевести не просто как планета, а как „захватчик“. Это говорит о том, что небесным трендам сопротивляться сложно, они захватывают наше сознание. Марс с Плутоном подавляют Венеру», — печально резюмировала Анна.
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