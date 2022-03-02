Парад планет вот-вот наступит: о чем космос нас предупредит 3 марта

«Если говорить о повседневной жизни, то Венера, как планета любви и отношений в этом соединении, поражена воинственным и очень мощным Марсом, ведь именно в Козероге Марс обретает свою максимальную силу. С одной стороны, Венера в Козероге становится более рациональной и люди на отношения смотрят с позиции здравого смысла, а не чувств, но соседство с Марсом разбивает эту концепцию и добавляет эмоций, причем негативных эмоций агрессии, злобы и даже ненависти», — заверила Анна Ильякова.

Парад из названных планет, которые так или иначе противоречат друг другу, плохо отразится на Земле. В период соседства планет не стоит разжигать конфликты, потому что последствия могут быть просто катастрофическими.