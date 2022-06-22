Овны станут еще упрямее, а Раки — богаче: какими будут знаки зодиака в старости
Овен
Представители данного знака зодиака очень боятся стареть, поэтому тратят много сил и времени для сохранения молодости. С возрастом Овны станут еще упрямее и каждую свободную минуту будут поучать родных и близких жизни. Им кажется, что у них настолько огромный жизненный опыт, что все должны им беспрекословно подчиняться.
Телец
В пожилом возрасте представители данного знака зодиака только и делают, что критикуют окружающих, сплетничают и плетут интриги. Из Тельцов действительно получаются самые скупые и вечно чем-то недовольные бабушки и дедушки, которых раздражают не только внуки, но и они сами.
Близнецы
Представители данного знака зодиака с годами становятся настолько мнительными, что станут бегать по врачам и выискивать у себя несуществующие проблемы. Им действительно начнет казаться, что у них большие проблемы со здоровьем и внешностью, и никто не сможет переубедить их в обратном.
Рак
Представители данного знака зодиака всю жизнь копили на обеспеченную старость, поэтому они наконец-то заживут счастливой жизнью. Они с удовольствием будут заниматься воспитанием внуков, найдут занятие по душе, освоят новую профессию и осуществят заветные мечты.
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Лев
Даже в старости представители данного знака зодиака будут делать все, чтобы оказаться в центре внимания, а также получить заботу, поддержку и обожание окружающих. Обычно к этому времени Львы обзаводятся солидны капиталом, которым с удовольствием делятся со своими внуками.
Дева
Со временем представители данного знака зодиака становятся слишком мелочными, придирчивыми и ворчливыми. Они, также, как и Тельцы, будут проводить дни на пролет в критике окружающих и сплетнях. Кроме того, Девы будут озабочены своей внешностью и начнут активно посещать врачей и косметологов.
Весы
С годами представители данного знака зодиака все активнее начнут убеждать себя и окружающих в том, что в душе им все еще чуть больше 30 лет, хоть и внешне они сильно сдали. Весы будут просто обожать своих внуков, разрешая им все на свете и прощая абсолютно любые шалости.
Скорпион
С годами представителей данного знака зодиака начнет переполнять чувство собственной значимости. Они совершенно искренне полагают, что молодое поколение должно четко следовать им советам и жить по их указке. Кроме того, в старости Скорпионы становятся настоящими пессимистами, подверженным апатии и тревожности.
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Стрелец
С годами представители данного знака зодиака все активнее начнут окружать себя молодыми людьми, надеясь таким образом избежать наступления старости. Они пойдут на любые хитрости, лишь бы скрыть свой истинный возраст. Для внуков Стрельцы становятся настоящими друзьями, которые поддержат в трудную минуту и никогда не станут поучать.
Козерог
С годами представители данного знака зодиака наконец-то начинают получать удовольствие от жизни. Они забывают про свой трудоголизм и начинают наслаждаться счастливыми моментами. В старости Козероги действительно начинают вести себя как дети и требовать от окружающих повышенного внимания.
Водолей
Представители данного знака зодиака, в отличие от остальных, с нетерпением ждут выхода на заслуженный отдых. Перед тем как отправиться на пенсию, они составляют длинные списки того, чем хотели бы заняться, но у них не было на это времени. Водолее уверены, что никогда не поздно изменить свою жизнь и освоить что-то новое.
Рыбы
С годами представители данного знака зодиака начинают ценить семейные ценности и все больше времени стараются проводить с близкими. При этом Рыбы панически боятся старости и постоянно ностальгируют о своей юности.
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