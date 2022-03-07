Овны геройствуют, Раки паникуют: как разные знаки зодиака переносят болезнь

Начинается весна — традиционный сезон ОРВИ. Кто-то уверен, что очередной месяц простуды пролетит незаметно и легко, а кто-то уже встал в очередь на прием к терапевту. Почему же для некоторых температура 39 проходит за пару часов и вовсе не ощущается, а для других первые сопли сигнализируют о неминуемой угрозе, рассказали астрологи специально для Пятого канала.

Овен

У упрямых Овнов очень трудолюбивый характер, поэтому даже с температурой под 40 они пойдут на работу и перевыполнят свой план. Представители этого знака никогда не пропьют таблетки в необходимом порядке, а поход к врачу станет просто невозможным. Кашель для них — последствие аллергии, а боль в голове они спишут на погодные условия.

Телец

Самоуверенные Тельцы не будут обращать внимания на симптомы до тех пор, пока не добьются осложнений или перехода болезни в хроническую форму. Представители этого знака очень самовлюбленные, поэтому при любых тревожных возгласах со стороны врачей и семьи они собирают вокруг себя консилиум, который их спасет.

Близнецы

Для Близнецов любая, даже самая незначительная царапина станет катастрофой. Кашель, температура, боли в животе — повод обратиться к интернету, чтобы найти ответы на вопросы. Также представители этого знака зодиака обязательно поделятся своими переживаниями с близкими людьми. Однако стоит помнить, что тревога рассеется сразу, когда «зрители» уйдут со сцены их театра.

Рак

Раки выделяются среди других знаков хорошим иммунитетом и поэтому редко болеют. Но если вдруг на градуснике они увидят 36,9, то ждите урагана. Они дадут фору даже Близнецам и скупят все лекарства, которые посоветовали принимать «знатоки» на первом попавшемся сайте.

Лев

У Львов самая богатая аптечка. Представители этого знака готовы отдавать всю зарплату на прием у лучшего специалиста. Однако при этом они редко болеют, то ли из-за того, что у них действительно хороший иммунитет, то ли из-за постоянных визитов в поликлинику.

Дева

Девы — самый рассудительный и спокойный знак зодиака. Они не любят панику, поэтому и к своему здоровью относятся с холодным разумом. Спорить с медиком по поводу состава лекарственного препарата — это про них. Они любят искать истину во всем. Девы лучше отдадут предпочтение народному лечению, чем медикаментозному.

Весы

Представители этого зодиакального знака — рекордсмены по заболеваемости. Они умудряются заболеть три раза за сезон, даже если сидят дома. Поэтому им стоит укреплять иммунитет и больше проводить время на свежем воздухе.