Овнам — журналистика, а Тельцам — дизайн: идеальная работа по знаку зодиака

Овен

Активным и авторитарным представителям данного знака зодиака с легкостью удается мотивировать окружающих и вести их за собой. Негативная рутина или однообразие точно не для них. Добиться успеха поможет им коучинг, преподавательская деятельность, юриспруденция, журналистика или торговля.

Телец

Дотошные представители данного знака зодиака привыкли большое внимание уделять мелочам и доводить начатое до конца. Тельцам очень важно видеть красоту и идеальный результат, поэтому они могут найти себя в дизайне, архитектуре, бьюти-сфере, кондитерском искусстве или организации мероприятий.

Близнецы

Общительные и эрудированные представители данного знака зодиака просто обожают драйв и яркие эмоции. Они могут реализовать свои амбиции в сфере шоу-бизнеса, в СМИ, PR-деятельности, Фото- или киноискусстве, а также организации детских праздников. Кроме того, из Близнецов получатся отличные блогеры, которые с удовольствием будут делиться подробностями своих многочисленных путешествий и открытий.

Рак

Ответственные и креативные представители данного знака зодиака предпочитают медленно совершенствоваться в одной какой-то выбранной сфере. Из Раков могут получиться прекрасные декораторы, дизайнеры, стилисты, психологи, социальные работники или преподаватели.