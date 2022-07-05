Овнам придется вспомнить о семье, а Тельцам — держать язык за зубами: что ждет знаки зодиака в июле

Овен

Представителям данного знака зодиака придется в июле сконцентрироваться на родственных связях и активно проверять семейные узы на прочность. Кроме того, им придется буквально разрываться между работой и семьей, что поставит под удар реализацию новых проектов и получения дополнительной прибыли.

Телец

Перед представителями данного знака зодиака в июле откроются новые финансовые перспективы и карьерные возможности. Но чтобы все задуманное непременно сбылось, Тельцам не стоит в июле делиться с кем-то своими планами, разбалтывать секреты и давать фору конкурентам.

Близнецы

У представителей данного знака зодиака появится возможность неплохо заработать в июле. Однако им стоит быть осторожнее. Помимо хорошего заработка у них в середине лета существует вероятность необдуманных трат, из-за чего конец лета они рискуют провести в долгах и унынии.

Рак

Представители данного знака зодиака в июле будут накапливать свою творческую энергию, которой найдут применение в конце лета. Также они наберутся смелости и осуществят наконец то, что так долго откладывали.