Овнам нужно пережить обиды, а Тельцам — побороть страхи: карма прошлых жизней по знаку зодиака

Овен

Астрологи утверждают, что зачастую под этим знаком зодиака рождаются молодые души в одном из первых своих воплощений, соответственно и карма у них еще недостаточно испорчена. Обычно Овны несут из прошлой жизни обиду на окружающих, неумение усмирить эмоции и выстраивать отношения с людьми. В этом воплощении им нужно простить обиды прошлого, заручиться поддержкой близких и взять под контроль свой вспыльчивый нрав.

Телец

Представители данного знака зодиака, несмотря на их упрямство и несговорчивость, несут из прошлой жизни повышенную эмоциональность, робость и личные страхи. Звезды рекомендуют Тельцам научиться благодарности, стойкости и взаимодействию с другими людьми.

Близнецы

Несмотря на гиперактивность и неуемное желание общения, в этом воплощении представителям данного знака зодиака необходимо пересмотреть свои социальные навыки и не отвлекаться на второстепенные дела в процессе выполнения основных задач. Близнецам очень важно набраться жизненного опыта и правильно передать свои знания окружающим.

Рак

Звезды утверждают, что в прошлом воплощении представители этого знака зодиака страдали от неразделенной любви и недопонимания. Именно поэтому сейчас Ракам очень важно найти партнера, создать гармоничный союз и обрести дом, который станет для них настоящим местом силы. Также им необходимо научиться отпускать обиды, чтобы они не мешали в личной или профессиональной жизни.