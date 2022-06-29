Овнам нужно пережить обиды, а Тельцам — побороть страхи: карма прошлых жизней по знаку зодиака
Овен
Астрологи утверждают, что зачастую под этим знаком зодиака рождаются молодые души в одном из первых своих воплощений, соответственно и карма у них еще недостаточно испорчена. Обычно Овны несут из прошлой жизни обиду на окружающих, неумение усмирить эмоции и выстраивать отношения с людьми. В этом воплощении им нужно простить обиды прошлого, заручиться поддержкой близких и взять под контроль свой вспыльчивый нрав.
Телец
Представители данного знака зодиака, несмотря на их упрямство и несговорчивость, несут из прошлой жизни повышенную эмоциональность, робость и личные страхи. Звезды рекомендуют Тельцам научиться благодарности, стойкости и взаимодействию с другими людьми.
Близнецы
Несмотря на гиперактивность и неуемное желание общения, в этом воплощении представителям данного знака зодиака необходимо пересмотреть свои социальные навыки и не отвлекаться на второстепенные дела в процессе выполнения основных задач. Близнецам очень важно набраться жизненного опыта и правильно передать свои знания окружающим.
Рак
Звезды утверждают, что в прошлом воплощении представители этого знака зодиака страдали от неразделенной любви и недопонимания. Именно поэтому сейчас Ракам очень важно найти партнера, создать гармоничный союз и обрести дом, который станет для них настоящим местом силы. Также им необходимо научиться отпускать обиды, чтобы они не мешали в личной или профессиональной жизни.
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Лев
Представителям данного знака зодиака в прошлом воплощении так и не удалось найти достойного партнера, которому они могли бы довериться на 100%. Поэтому в этом воплощении Львам необходимо умерить гордыню, перестать самостоятельно добиваться успехов, научиться воспринимать критику и дать шанс себе по-настоящему влюбиться.
Дева
В прошлом воплощении представители данного знака зодиака обладали даром целительства и активно помогали людям. В этой жизни им необходимо избавиться от желания придираться ко всем и навязывать свое мнение, а также подумать, чем они могли бы быть полезны окружающим.
Весы
Представители этого знака зодиака в прошлом воплощении были миротворцами, которые объединяли людей и передавали им определенные знания. В этой жизни Весам необходимо научиться соблюдать гармонию, перестать эмоционировать и не кидаться из крайности в крайность.
Скорпион
Представители этого знака зодиака были слишком неосторожны в прошлой жизни. Они принимали опрометчивые решения, которые выходили им боком. В этом воплощении Скорпионам нужно осознать всю ответственность за свои поступки, умерить пыл, а также отказаться от вредных привычек и проявления агрессии.
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Стрелец
В прошлом воплощении представителям данного знака зодиака приходилось идти против течения и яростно отстаивать свою позицию. В этой жизни Стрельцам необходимо научиться тактичности, уважению и принятию окружающих.
Козерог
Во время прошлого воплощения представители этого знака зодиака накопили огромный опыт, который, увы, так и не смогли никому передать. В этой жизни Козерогам очень важно осознать свое истинное «я», перестать зависеть от одобрения окружающих, сбросить тяжкий груз бытовых проблем и позабыть о самокритике.
Водолей
Представители данного знака зодиака в прошлом воплощении настолько активно продвигали идею равенства и справедливости, что и в этой жизни зачастую пытаются навязать окружающим свое мнение. Чтобы в этой жизни достичь гармонии и процветания, Водолеям необходимо отказаться от желание повелевать всеми без исключения, а также осознать, что у других людей также есть свое мнение, и оно может идти вразрез с их собственными взглядами.
Рыбы
Представители данного знака зодиака имеют самый богатый жизненный опыт и не менее внушительную карму. В этой жизни Рыбам необходимо научиться справляться с эмоциями, а не идти у них на поводу, а также перестать постоянно обижаться на окружающих или пытаться бороться с несуществующими проблемами.
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