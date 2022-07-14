Овнам — кофе, а Тельцам — булки и сладости: какие продукты противопоказаны знакам зодиака

Овен

Несмотря на то, что представителям данного знака зодиака нужна ежедневная подзарядка, звезды рекомендуют исключить из рациона острые пряности, кофе и энергетики. Овнам не стоит лишний раз перегружать свою нервную систему.

Телец

Представителям данного знака зодиака стоит держать себя в ежовых рукавицах, ограничив потребление сладостей и мучных изделий. Чтобы Тельцы стали продуктивнее и энергичнее, им необходимо отложить конфеты и пирожные в дальний ящик и не забывать о спортивных тренировках.

Близнецы

Представителям данного знака зодиака стоит отказаться от тяжелой пищи и перенести употребление сложносочиненных блюд на первую половину дня. Почувствовать себя энергичнее Близнецам поможет пища, богатая сложными углеводами.

Рак

Представителям данного знака зодиака с особой тщательностью следует следить за своим рационом. Звезды рекомендуют исключить им вредную, жирную и сладкую пищу, а также газированные напитки и полуфабрикаты.