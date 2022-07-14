Овнам — кофе, а Тельцам — булки и сладости: какие продукты противопоказаны знакам зодиака
Овен
Несмотря на то, что представителям данного знака зодиака нужна ежедневная подзарядка, звезды рекомендуют исключить из рациона острые пряности, кофе и энергетики. Овнам не стоит лишний раз перегружать свою нервную систему.
Телец
Представителям данного знака зодиака стоит держать себя в ежовых рукавицах, ограничив потребление сладостей и мучных изделий. Чтобы Тельцы стали продуктивнее и энергичнее, им необходимо отложить конфеты и пирожные в дальний ящик и не забывать о спортивных тренировках.
Близнецы
Представителям данного знака зодиака стоит отказаться от тяжелой пищи и перенести употребление сложносочиненных блюд на первую половину дня. Почувствовать себя энергичнее Близнецам поможет пища, богатая сложными углеводами.
Рак
Представителям данного знака зодиака с особой тщательностью следует следить за своим рационом. Звезды рекомендуют исключить им вредную, жирную и сладкую пищу, а также газированные напитки и полуфабрикаты.
Фото: Pexels.com
Лев
Если в рационе представителей данного знака зодиака будет недостаточно белковой пищи, они будут испытывать хроническую усталость и апатию. Также Львам не пойдут на пользу вегетарианские блюда, фастфуд или полуфабрикаты.
Дева
Представителям данного знака зодиака можно есть практически все, но в разумных пределах. Бесконтрольный прием пищи и налегание на вредные продукты негативно скажется на здоровье и внешнем виде Дев.
Весы
Представители данного знака зодиака буквально с ума сходят от изысканных десертов, однако им не следует налегать на сладкое. Также Весам следует отказаться от большого количества кофе и газированных напитков.
Скорпион
Представителям данного знака зодиака следует исключить из своего ежедневного меню острые блюда, полуфабрикаты и фастфуд. Иначе проблемы со здоровьем будут Скорпионам обеспечены.
Фото: Pexels.com
Стрелец
Представителям данного знака зодиака не стоит постоянно питаться деликатесами. Сладкие и мучные блюда звезды также рекомендуют исключить Стрельцам из рациона, если они хотят оставаться в форме и успевать за день переделать как можно больше дел.
Козерог
Представителям данного знака зодиака не стоит месяцами питаться одними и теми же блюдами, иначе они столкнутся с пищевой депрессией. Звезды рекомендуют Козерогам чередовать гречневую кашу с мясными деликатесами и белковой пищей.
Водолей
Звезды рекомендуют представителям данного знака зодиака придерживаться правильного питания, исключив из рациона слишком жирную, соленую, копченую или сладкую пищу. Также Водолеям стоит пожалеть свой желудок и воздержаться от стремления сочетать несочетаемое.
Рыбы
Представителям данного знака зодиака стоит выработать привычку трапезничать строго по расписанию и полностью исключить из меню сладкие газированные напитки.
Фото: Pexels.com