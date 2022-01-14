Овнам — хвалить себя, Близнецам — сплетничать: что поможет вам расслабиться по знаку зодиака

Овен

У похвалы есть удивительное свойство — она нужна всем. Даже самым непревзойденным и лучшим в своем деле. Поэтому начните день с комплиментов и мотивации для себя любимого. Неважно, чем вы будете восхищаться: формой носа или успешным завершением сделки. Главное, что вы это делаете.

Телец

Иногда мы все забываем, как прекрасны и чего достойны. Тельцам чаще других знаков необходимо исполнять свои желания. Запишитесь на комплексный уход за ногтями, дурачьтесь в примерочной шикарного магазина. Не забудьте сделать несколько фото, которые станут напоминанием о вашей красоте и обаятельности.

Близнецы

Как-то Рената Литвинова сказала, что существует один очень недооцененный жанр — сплетни. Так давайте перемоем кому-нибудь кости, но сделаем это экологично. В этом вам поможет книга с бурным романтическим или леденящим душу политическим сюжетом. Ваш буйный ум увлечется так, что вы забудете о драмах реальной жизни, в которые лучше не вмешиваться.