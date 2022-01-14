Овнам — хвалить себя, Близнецам — сплетничать: что поможет вам расслабиться по знаку зодиака
Овен
У похвалы есть удивительное свойство — она нужна всем. Даже самым непревзойденным и лучшим в своем деле. Поэтому начните день с комплиментов и мотивации для себя любимого. Неважно, чем вы будете восхищаться: формой носа или успешным завершением сделки. Главное, что вы это делаете.
Телец
Иногда мы все забываем, как прекрасны и чего достойны. Тельцам чаще других знаков необходимо исполнять свои желания. Запишитесь на комплексный уход за ногтями, дурачьтесь в примерочной шикарного магазина. Не забудьте сделать несколько фото, которые станут напоминанием о вашей красоте и обаятельности.
Близнецы
Как-то Рената Литвинова сказала, что существует один очень недооцененный жанр — сплетни. Так давайте перемоем кому-нибудь кости, но сделаем это экологично. В этом вам поможет книга с бурным романтическим или леденящим душу политическим сюжетом. Ваш буйный ум увлечется так, что вы забудете о драмах реальной жизни, в которые лучше не вмешиваться.
Рак
Когда в последний раз вы принимали ванну? А с морской солью? А с маслами для тела? 20 минут тишины и времени только на себя. Включите звуки природы, закройте глаза, насладитесь моментом. Такой вечерний ритуал благоприятно влияет на сон, а также помогает снять напряжение в теле.
Лев
Лев — креативный знак зодиака. Для него нет ничего лучше, чем выразиться через творчество. Сходите на гончарный мастер-класс. Попробуйте нарисовать картину эпоксидной смолой. Купите холст и нарисуйте свои эмоции. Используйте подручные материалы, чтобы создать коллаж. Попробуйте связать шапку или написать стихи. Вам важно давать выход своим чувствам и эмоциям, а творчество идеально подходит для этого.
Дева
Если бы другим знакам платили каждый раз, когда вы о чем-то размышляете, то они бы уже давно вошли в «Форбс». Вы склонны анализировать каждое действие и происшествие, а значит, чаще молчите, потому что заняты процессом. Сходите в караоке, вам пора подать голос жизни. Пойте любимые песни, двигайтесь в такт. Это поможет вам выйти из состояния мыслителя и почувствовать жизнь.
Весы
У вас высокие стандарты, которые ценятся окружающими, но из-за этого вы иногда упускаете детали или воспринимаете происходящее как данность. Пора взглянуть на жизнь немного иначе. С этим справится дневник благодарности. Пара минут в день на заполнение, и уже совсем скоро вы станете замечать гораздо больше.
Скорпион
Кто много и хорошо чувствует, тот часто перенимает на себя чужие эмоции и настроение. Чтобы избавиться от посторонних ощущений, организуйте себе аромауголок. Поставьте любимые свечи и присмотритесь к покупке пало-санто. Эта зажженная деревяшка справится с очищением пространства. Уделите время себе и своим чувствам.
Стрелец
Ноги — та часть тела, где скапливается весь стресс, ведь знак Стрельца отвечает именно за ягодицы, бедра и верхнюю часть ног. Поэтому пора танцевать! Любимый плейлист и наушники в уши, если соседи слишком чувствительны к звуку. Это не помешает вам двигаться перед зеркалом в такт песням. Вечеринка на одного — это не скучно и грустно, а важно и нужно. Всем, но особенно вам.
Козерог
Кто с утра и до поздней ночи сидит на работе? Кто обед проводит за экраном компьютера, а в субботу встает по будильнику, чтобы сделать отчет к понедельнику? Скажите, как его зовут! Да, дорогие Козероги, речь о вас. Пора остановиться и выдохнуть. Взять настоящий выходной, а не тот, когда вы работаете на 3 часа меньше обычного. Встретиться с друзьями или просто наконец выспаться.
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Водолей
Знак, которому пора вдохнуть в себя энергию и новую жизнь. Вы настолько сознательны, что йогу необходимо прописывать в медицинской карточке. Положение «собака мордой вниз» или поза ребенка помогут вам услышать самих себя, а не окружающие шумы. Йога раскроет ваш потенциал, с ее помощью вы будете жить в моменте.
Рыбы
Идеальное время для ваших практик — вечер. Пора создать целый ритуал вечерней рутины перед сном. Попробуйте перевести в режим «не беспокоить» все свои устройства за 2 часа до сна. Заварите ромашку или мяту, чьи свойства хорошо успокаивают после насыщенного дня. Лавандовая вода благоприятно влияет на сон — распылите немного на подушку или воспользуйтесь ароматическим саше. Качественный сон подготовит вас к новому дню.
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