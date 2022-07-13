Овнам — карьерный рост, а Тельцам — много денег: что для вас важно в работе, согласно знаку зодиака
Овен
Для представителей данного знака зодиака очень важна динамика и перспектива карьерного роста. В противном случае работа им очень быстро наскучит и они отправятся пробовать свои силы в чем-то другом. Овнам идеально подходят руководящие должности. Они очень энергичны, амбициозны и всегда добиваются поставленных результатов.
Телец
Представителям данного знака зодиака не мыслят работу без денежной мотивации, хорошего соц. пакета, премий, бонусов, возможностью заниматься интересными задачами и других ощутимых привилегий. К выбору места Тельцы подходят очень основательно и не любят часто менять компанию или сферу деятельности.
Близнецы
Представители данного знака зодиака в работе ценят, прежде всего, здоровую атмосферу. Для них очень важен коллектив и наличие единомышленников, а также возможность заводить нужные контакты и использовать их потом для продвижения по карьерной лестнице.
Рак
Представители данного знака зодиака в работе ищет гармонию и душевный комфорт. Раки мечтают попасть в такой коллектив, который станет для них второй семьей. Они очень ответственны и надежны. Зачастую для остальных сотрудников становятся эдаким психологом, к которому всегда можно обратиться за советом и поддержкой.
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Лев
Представители данного знака зодиака стремятся стать лучшими в своей профессии. Для них очень важна не только возможность самовыражения, но и статус, а также признание окружающих. Зачастую именно Львы своим примером вдохновляют коллектив на работу и достижение впечатляющих результатов.
Дева
Представители данного знака зодиака очень ценят профессиональную этику и должностные инструкции. Девы не терпят спешки и суеты, предпочитая подходить к выполнению обязанностей обстоятельно и скрупулезно. Они никогда не откажутся от новых обязанностей, но лишь в том случае, если они будут в рамках их основной должности.
Весы
Представители данного знака зодиака обожают атмосферу роскоши и люкса во всем, в том числе и в работе. Они терпеть не могут удаленный формат работы или полную изоляцию. Им важно выстроить дружеские отношения в коллективе и приобщить остальных сотрудников к прекрасному (в понимании Весов, конечно).
Скорпион
Из представителей данного знака зодиака получаются отличные руководители и настоящие профессионалы своего дела, но лишь в том случае, если они сами в этом заинтересованы. На работе Скорпионы стремятся окружить себя “своими” людьми, предпочитают не делиться ни с кем информацией и редко признают свои ошибки.
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Стрелец
Представители данного знака зодиака не видят ничего плохого в том, чтобы совмещать две должности одновременно или развиваться сразу в нескольких сферах. В работе они ценят общение, возможность ездить в командировки, развиваться и пробовать что-то новое.
Козерог
Представителей данного знака зодиака в первую очередь интересуют четкое ТЗ, должностные инструкции и перспективы карьерного роста. Они стараются контролировать все этапы работы, умеют делегировать задачи и старается избегать нештатных ситуаций или форс мажора.
Водолей
Представители данного знака зодиака стараются выбирать необычные творческие профессии, где могут проявить свои таланты и креатив. Они терпеть не могут шаблонов, дедлайны и четкого графика, поэтому зачастую уходят на фриланс или запускают свой собственный проект.
Рыбы
Представители данного знака зодиака терпеть не могут, когда на них давят и заставляют сделать что-то, что не входит в круг их профессиональных обязанностей. Рыбы постоянно пытаются найти вдохновение, зачастую нарушают сроки и срывают дедлайны. При этом они очень любят отстаивать справедливость и заниматься благотворительностью.
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