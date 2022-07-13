Овнам — карьерный рост, а Тельцам — много денег: что для вас важно в работе, согласно знаку зодиака

Овен

Для представителей данного знака зодиака очень важна динамика и перспектива карьерного роста. В противном случае работа им очень быстро наскучит и они отправятся пробовать свои силы в чем-то другом. Овнам идеально подходят руководящие должности. Они очень энергичны, амбициозны и всегда добиваются поставленных результатов.

Телец

Представителям данного знака зодиака не мыслят работу без денежной мотивации, хорошего соц. пакета, премий, бонусов, возможностью заниматься интересными задачами и других ощутимых привилегий. К выбору места Тельцы подходят очень основательно и не любят часто менять компанию или сферу деятельности.

Близнецы

Представители данного знака зодиака в работе ценят, прежде всего, здоровую атмосферу. Для них очень важен коллектив и наличие единомышленников, а также возможность заводить нужные контакты и использовать их потом для продвижения по карьерной лестнице.

Рак

Представители данного знака зодиака в работе ищет гармонию и душевный комфорт. Раки мечтают попасть в такой коллектив, который станет для них второй семьей. Они очень ответственны и надежны. Зачастую для остальных сотрудников становятся эдаким психологом, к которому всегда можно обратиться за советом и поддержкой.