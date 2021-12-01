От судьбы не уйдешь: союзы между какими знаками зодиака лишены счастливого будущего

Весы и Рак

Общительные Весы оказываются полной противоположностью Раков, поскольку последние являются интровертами и ведут скромную, тихую и размеренную жизнь. Тогда как рожденные в октябре предпочитают активное и шумное времяпрепровождение в большой компании друзей.

Водолей и Рыбы

Рыбы по своей природе считаются эгоистичными манипуляторами. Они пытаются влиять на других людей, чему не подаются Водолеи, а иногда попросту не замечают желаний возлюбленных.

Стрелец и Скорпион

Стабильность и постоянство совсем не характерны для ветреных Стрельцов. А отсутствие уверенности в завтрашнем дне выводит из себя Скорпионов, поскольку они привыкли все планировать наперед.

Близнецы и Козерог

Непостоянство свойственно и авантюрным Близнецам, которые буквально отталкивают от себя консервативных и правильных Козерогов. Это две противоположности, которые, может, и притянутся, но создадут хаос.

Лев и Дева

Львы любят властвовать и подчинять себе окружающих. Главными противниками подобного влияния оказались Девы, которые не ведутся на действия рожденных в августе людей. Об этом сообщил «Пятый канал».

Телец и Овен

Бодание рогами никогда не приведет к компромиссу. Овны предпочитают обходить стороной таких же, как они, упрямых людей и выбирать более податливых по характеру спутников, Тельцы же жаждут эмоций, а не сплошную непреклонность.