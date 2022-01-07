От проблем в отношениях до счастливого будущего: что символизируют поцелуи во снах

Любимый

Сны, в которых человек целует своего возлюбленного, подтверждают ваши теплые чувства к нему. Также они указывают на то, что все проблемы в отношениях получится решить и все наладится.

Однако, если любимый не дает себя поцеловать, кто-то из партнеров не удовлетворен личной жизнью, а именно ощущает себя одиноким и ненужным. В таком случае лучше поговорить с ним и выяснить все недовольства, иначе это чревато неприятными последствиями.

Бывший

А вот появление бывшего в соответствующем сне вовсе не значит, что вы скучаете по нему, а указывает иногда на недовольство текущими отношениями. При этом сожаление о поцелуе с экс-возлюбленным — хороший знак, означающий гармонию в личной жизни, а озлобленность или разочарование говорит о проблемах в ней.