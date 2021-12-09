От перемен в карьере до массовых разводов: астролог рассказала, что нас ждет в 2022 году
Астролог считает, что грядущий год закрывает тройку тяжелых годов. «Я бы разделила будущий год на две половины. Первая будет относительно устойчивой, а вот во второй половине год покажет себя как мощный период перемен и некоего перехода. Тотальные перемены закончатся только с апреля 2023 года», — рассказала Татьяна Борщ порталу «Подмосковье сегодня».
Однако перемены могут затронуть все аспекты жизни, а наибольшие изменения произойдут в финансовой сфере, отметила специалист. Но не стоит забывать и про личную жизнь, поскольку в 2022 году увеличивается риск развода даже в самых крепких парах. Причем браки с проблемами в отношениях и вовсе окажутся на волоске.
«Нас ждет неспокойный и достаточно сложный год. Будем надеяться, что этот кризис мы переживаем и встретим 2023 год в добром здравии и хорошем настроении», — заключила Борщ.
Фото: freepik.com