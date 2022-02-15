От любви до ненависти: знаки зодиака, которые легко запишут вас во враги
Скорпионы
Самыми сложными по характеру людьми, пожалуй, считаются Скорпионы. Многие думают, что они больше остальных ненавидят людей. Однако такое поведение появляется у них неспроста, ведь этот знак зодиака зеркально отражает отношение окружающих к себе. К тому же особенно чувствуют настоящую суть каждого человека и легко обнаруживают двуличность, лицемерие и другие негативные качества.
Овны
Овны не любят тех, кто не признает их превосходства. Из-за этого возникают обиды, которые быстро переходят в ненависть. Тогда окружающим стоит быть осторожнее, ведь представители этого знака не остановятся, пока не накажут обидчика.
Девы
Как известно, Девы — перфекционисты. В связи с чем возненавидят любого, кто рискнет нарушить их порядок. Такие люди автоматически становятся врагами, причем могут даже не догадываться об этом.
Водолеи
Рожденные под данным знаком привыкли скрывать эмоции. Потому человек, который оказался в их «черном списке», скорее всего, не будет знать о своем положении. Но можно быть уверенным, что Водолей постоянно думает о мести раздражающим им людям.
Козероги
Козерогов довольно-таки сложно довести. Однако если кому-то это удалось, беды не миновать. Месть представителей этого знака отличается особой изощренностью и жестокостью. Максимально не повезет тем, кто предал их.
Стрельцы
Достаточно миролюбивыми можно назвать и Стрельцов. Но ответ обидчикам не заставит себя долго ждать. Он будет именован врагом и целью, на которую будет открыта «охота», пишут «Народные новости».
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