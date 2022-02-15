От любви до ненависти: знаки зодиака, которые легко запишут вас во враги

Скорпионы

Самыми сложными по характеру людьми, пожалуй, считаются Скорпионы. Многие думают, что они больше остальных ненавидят людей. Однако такое поведение появляется у них неспроста, ведь этот знак зодиака зеркально отражает отношение окружающих к себе. К тому же особенно чувствуют настоящую суть каждого человека и легко обнаруживают двуличность, лицемерие и другие негативные качества.

Овны

Овны не любят тех, кто не признает их превосходства. Из-за этого возникают обиды, которые быстро переходят в ненависть. Тогда окружающим стоит быть осторожнее, ведь представители этого знака не остановятся, пока не накажут обидчика.

Девы

Как известно, Девы — перфекционисты. В связи с чем возненавидят любого, кто рискнет нарушить их порядок. Такие люди автоматически становятся врагами, причем могут даже не догадываться об этом.