От любви до ненависти — один штамп: с мужчинами каких знаков зодиака сложно жить в браке

Овны

Из мужчин-Овнов получаются отменные любовники. Для них свойственны страстные свидания, мимолетные романы, флирт и желание многих девушек. Они привыкли жить ярко и на всю катушку, потому однотипные семейные будни быстро наскучивают. Интерес пропадает и к женщине, любовные порывы заметно ослабевают сразу же после загса.

Чтобы у союза был шанс на счастливое будущее, Овнам следует строить отношения с женщинами следующих знаков: Весы, Близнецы и Львы.

Близнецы

На начальном этапе отношений Близнецы кажутся внимательными, заботливыми, чуткими и любящими любовниками. Однако быт быстро разрушает их идеальный образ. Представители этого знака легко увлекаются девушками и так же без сложностей добиваются желаемого результата. Причем, даже состоя в отношениях, они не станут моногамными, а будут следить чуть ли не за каждой юбкой.

Таким мужчинам в качестве спутницы по жизни подходят женщины, рожденные под знаком Овна, Водолея или Стрельца.

Скорпионы

Властительные, деспотичные мужчины рождаются под знаком Скорпиона. В личной жизни они невероятные собственники, потому жаждут полного подчинения избранницы. Под видом заботы и внимания они мешают женщине реализоваться и делать то, что хочется, пишет Мagistika.

Что касается романтики, с этим у Скорпионов проблемы. Они не только не умеют говорить о чувствах, но и предпочитают вовсе их скрывать. Тем не менее подходящими партнершами для них оказываются Стрельцы, Рыбы и Водолеи.