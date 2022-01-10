Финансовое благополучие, счастливый брак и не только: к чему снятся деньги

В первую очередь необходимо обратить внимание на то, в каком виде были деньги. Бумажные купюры указывают на возможность достойной прибыли в реальной жизни сновидца, например, это будет неожиданное повышение на работе. Кроме того, такой сон предупреждает, что полагаться важно исключительно на себя, свидетельствует об удачном периоде для воплощения идей, о скором путешествии или об упущенных возможностях наяву, а также пророчит убытки.

Видеть во сне много денег крупными купюрами говорит о том, что спящего ожидает успех в личной жизни и создании счастливой семьи.