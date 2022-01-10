Финансовое благополучие, счастливый брак и не только: к чему снятся деньги
В первую очередь необходимо обратить внимание на то, в каком виде были деньги. Бумажные купюры указывают на возможность достойной прибыли в реальной жизни сновидца, например, это будет неожиданное повышение на работе. Кроме того, такой сон предупреждает, что полагаться важно исключительно на себя, свидетельствует об удачном периоде для воплощения идей, о скором путешествии или об упущенных возможностях наяву, а также пророчит убытки.
Видеть во сне много денег крупными купюрами говорит о том, что спящего ожидает успех в личной жизни и создании счастливой семьи.
Если деньги в копейках или мелких купюрах, такое сновидение предупреждает о необходимости сберечь свои силы и не гнаться за несущественной прибылью. Вероятно спящий чересчур ответственно и щепетильно подходит к решению тех или иных задач, а получает неудовлетворительный результат.
При этом обмен крупных купюр на мелочь предрекает нужду, а в обратном случае — финансовое благополучие, пишет infoniac.
Нередко во сне люди видят денежный выигрыш, который азартному человеку предрекает неудачи. А тем, кто избегает подобных авантюр, такой символ предрекает не сомневаться в своих возможностях и уверенно двигаться к цели, чтобы добиться успеха.
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