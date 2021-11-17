Топ-3 самых меланхоличных знака зодиака, которые постоянно грустят

Рыбы

Самыми главными меланхоликами считаются Рыбы. Они часто пренебрегают собственными интересами и желаниями в угоду другим, чем люди активно пользуются. Но представители данного знака ничего не могут с собой поделать, потому только молча терпят. В связи с этим их моральное состояние нестабильно, что вызывает неудовлетворение собственной жизнью.

Раки

Раки также зациклены на благополучии окружающих. Это проявляется в виде заботы, которая иногда переходит грань и выглядит, скорее, как гиперопека и посягательство на свободу. Они хотят быть нужными и полезными близким, а если не чувствуют своей важности, начинают переживать.

Тельцы

Люди, рожденные под данным знаком зодиака, любят свою жизнь. Однако когда что-то идет не по плану и появляются проблемы, это может «выбить их из колеи». Тельцам сложно справляться с тревогой, потому обычно они замыкаются в себе и закрываются от окружающего мира, что только усугубляет меланхоличное состояние.