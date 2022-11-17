16:42, 17 ноября 2022
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Оковы страданий и суровые перемены: конец ноября будет беспощаден к этим 2-м знакам зодиака
Астрологи сделали неутешительный прогноз. В ближайшие дни представителей двух знаков зодиака ждёт полный хаос в жизни и суровые перемены. Подобные испытания выпадут на долю Близнецов и Рыб.
К слову, эксперты уверяют, если Близнецы смогут проявить характер и перестанут убегать от ответственности, то предстоящий период окажется не таким плохим. В ближайшие три дня одно событие будет следовать за другим, и судьба может вам даже преподнести удачу в личной жизни.
Рыб ждёт важная новость, которая повлияет на решение беспокоящего вопроса. В это время необходимо быть внимательными, иначе вы рискуете пропустить необходимую информацию.
Источник фото:freepik
Источник:ussurmedia.ru
Автор:Лия НовостнаяТеги: