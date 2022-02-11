Одни они не останутся: какие знаки зодиака встретят суженого даже в зрелом возрасте
Близнецы
В молодости пылкий нрав представительниц этого знака пугает многих мужчин. Они бросают таких девушек, поскольку не выдерживают связи с самопровозглашенным диктатором в юбке. Но с возрастом женщины-Близнецы снижают свои требования и больше начинают ценить светлые чувства. Тогда они перестают отпугивать ухажеров, становятся ласковыми и даже в чем-то покорными.
Скорпионы
Все знакомы с непростым характером этих особ. Скорпионы редко выходят замуж до 40 лет, причем потенциальных кандидатов в мужья отсеивают самостоятельно. С годами они становятся спокойнее, избавляются от различных сомнений по поводу своих ролей и готовятся к серьезным отношениям.
Водолеи
Женщины-Водолеи зачастую совершают серьезную ошибку, которая преграждает им путь не только к счастливому браку, но и к любым отношениям. Они стремятся взять на себя роль главы семейства, с чем практически каждый мужчина мириться не готов. Однако спустя десятилетия, наоборот, ищут партнера-лидера, пишет «ФАН».
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