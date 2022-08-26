Одержимы отношениями: топ-5 знаков зодиака, которые не могут думать ни о чем, кроме любви

Овен

Несмотря на вспыльчивый характер и упрямство, представители данного знака зодиака на самом деле очень мечтают дарить заботу и любовь своей второй половинке. Увы, но многие воспринимают это как чрезмерный контроль и поэтому зачастую не отвечают Овнам взаимностью.

Рак

Эмоциональные и чувственные представители данного знака зодиака считают, что любовь - самое важное и ценное, что есть у человека в жизни. Они достаточно долго ищут достойного партнера, а когда находят, то готовы пожертвовать всем ради его комфорта.

Лев

Амбициозные представители данного знака зодиака только с виду кажутся эгоистичными и неприступными. На самом деле, в глубине души Львы очень мечтают влюбиться и найти того самого, о ком смогут заботиться 24 часа в сутки. К сожалению, из-за напускной холодности и пафосности, с ними очень сложно люди идут на сближение.

Весы

Аристократичные представители данного знака зодиака пытаются найти вдохновение в чем-угодно, в том числе и в любви. Весы действительно бывают весьма неразборчивы в отношениях и не видят ничего плохого в том, чтобы влюбляться вновь и вновь, меняя партнеров как перчатки.

Рыбы

Мечтательные представители данного знака зодиака черпают силы и вдохновение в… неразделенной любви. Рыбы упиваются своими страданиями, пытаясь сделать так, чтобы объект их страсти обратил, наконец, на них свое внимание. Однако добившись желаемого, они практически сразу же теряют к нему интерес.