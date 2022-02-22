Обрели гармонию в жизни: топ-5 самых спокойных знаков зодиака

Весы

Представители этого знака придерживаются популярной поговорки «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Весы не будут торопиться и что-либо делать, пока тщательно все не продумают. При этом они стараются не просто находить правильные пути решения проблем, но и искать во всем положительные стороны.

Рыбы

Рыбы весьма чувствительные натуры. В связи с этим они предпочитают обходить ситуации, которые могут заставить волноваться и нервничать, стороной. Однако, оказавшись в эпицентре событий, стараются не показывать свои чувства и скрывают эмоции.

Тельцы

Схожими с Весами взглядами обладают и Тельцы. Они также не любят торопиться с действиями, а сначала все обдумывают. Происходит это из-за осознания, что импульсивное поведение не приведет к хорошим результатам.