Обрели гармонию в жизни: топ-5 самых спокойных знаков зодиака
Весы
Представители этого знака придерживаются популярной поговорки «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Весы не будут торопиться и что-либо делать, пока тщательно все не продумают. При этом они стараются не просто находить правильные пути решения проблем, но и искать во всем положительные стороны.
Рыбы
Рыбы весьма чувствительные натуры. В связи с этим они предпочитают обходить ситуации, которые могут заставить волноваться и нервничать, стороной. Однако, оказавшись в эпицентре событий, стараются не показывать свои чувства и скрывают эмоции.
Тельцы
Схожими с Весами взглядами обладают и Тельцы. Они также не любят торопиться с действиями, а сначала все обдумывают. Происходит это из-за осознания, что импульсивное поведение не приведет к хорошим результатам.
Водолеи
Водолеи достаточно самоуверенные личности. Потому даже во время конфликтов предпочитают не доказать свою правоту, а успокоить своего оппонента, хотя с легкостью могут поставить на место любого. Со стороны они выглядят безэмоциональными и черствыми, ведь предпочитают держать все в себе.
Скорпионы
Несмотря на свой непростой характер, Скорпионы считаются уравновешенными людьми, которые умеют держать себя в руках. Они тоже досконально изучают всевозможные варианты, а только затем что-либо предпринимают. С планами для мести такая же история: виновник обязательно дождется наказания. Об этом пишет Femmie.
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