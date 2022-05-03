Обречены на успех: знаки зодиака, которым в мае улыбнется удача

Чувственные и осторожные представители данного знака зодиака окажутся под влиянием Юпитера. Именно эта планета поспособствует тому, что после 10 мая Раки смогут найти подход абсолютно к любому и существенно улучшить свою личную жизнь. Для них наступает важный и судьбоносный период, во время которого одинокие Раки имеют все шансы встретить свою вторую половинку, а несвободные — вывести семейные отношения на новый уровень.

Скорпион

Любители манипуляций также могут воспрянуть в этот период. Звезды сулят Скорпионам победу по всем фронтам, но только лишь в том случае, если они смогут обуздать свои эмоции и потоки негативных мыслей. Если Скорпионы не поддадутся на провокации, то смогут улучшить свое финансовое положение и осуществить заветные мечты.

Стрелец

В мае для активных представителей данного знака зодиака наступает весьма удачное время для флирта и новых отношений. Если Стрельцам удастся побороть обиду и позабыть о негативных воспоминаниях, они станут самыми востребованными и перспективными. Стрельцы получат мотивацию и большой заряд позитива для движения вперед.