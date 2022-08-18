Обречены на страдания: топ-3 знаков зодиака, которым не позавидуешь в конце лета

Лев

Несмотря на амбициозность и оптимизм, в конце лета и начале осени представители данного знака зодиака будут чувствовать себя полными неудачниками. По словам астрологов, в этот период Львов ждет череда неудач в делах и отношениях. Чтобы не наломать дров и не усугубить ситуацию, им не следует идти напролом и рисковать. Лучше взять паузу и подумать над своим поведением.

Козерог

Трудолюбивые и консервативные представители данного знака зодиака в указанный период будут страдать больше остальных. Чтобы максимально облегчить себе жизнь, Козерогам необходимо позабыть о своем упрямстве, дать возможность другим людям выражать свои эмоции и не стараться контролировать все вокруг.

Рыбы

Представителям данного знака зодиака лучше не планировать ничего важного в конце лета и начале осени. По словам астрологов, именно в этот период они будут сталкиваться со всевозможными трудностями, которые только можно себе представить. Однако это не значит, что Рыбам стоит сложить руки и ждать у моря погоды. Все трудности можно преодолеть, если действовать не наобум, а тщательно все взвесив и спланировав.