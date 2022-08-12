Обречены на одиночество: топ-4 знака зодиака, которым не везет в любви

Овен

Несмотря на то, что представители данного знака зодиака достаточно активны и открыты, им действительно сложно найти себе пару. Порой именно их темперамент и нетерпимость отталкивает от них людей, с которыми потенциально у них могли бы завязаться отношения. Именно поэтому Овны достаточно часто бывают одиноки, а если и создают семью, то уже в достаточно зрелом возрасте.

Дева

Представители данного знака отличаются резкостью, сложным характером и требовательностью, что, конечно, выдержит не каждый. Они действительно своими придирками, советами и нравоучениями могут довести до белого каления кого угодно. Увы, но с возрастом эти качества лишь обостряются, поэтому Девы чаще остальных представителей зодиакального круга остаются одинокими.

Козерог

Несмотря на то, что представители данного знака зодиака невероятно трудолюбивы и ответственны, зачастую они зациклены на себе и собственном комфорте. Другими словами, им абсолютно все равно, насколько легко и непринужденно чувствует себя рядом с ними партер. Да! И на мнение второй половинки им тоже зачастую все равно. Именно из-за этого эгоизма они и не могут похвастаться продолжительными гармоничными отношениями.

Рыбы

Представители данного знака зодиака слишком эмоциональны и капризны. Близким людям порой бывает сложно привыкнуть к их бесконечным перепадам настроения, которые все портят. К тому же, Рыбы достаточно часто разочаровываются в своем партнере и по своей инициативе заканчивают отношения. Они отправляются в поисках лучшей жизни и, конечно же, ничего путного не находят.