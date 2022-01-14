Обида засела внутри: 3 знака зодиака, которые не умеют прощать

Овен

Представители данного знака зодиака обычно очень требовательны к себе и окружающим. Они безоговорочно соблюдают правила приличия, потому бестактность некоторых людей легко может вывести их из себя.

Овны не терпят обмана, предательства, пренебрежительного и потребительского отношения. Нет, они не обижаются, но делают соответствующие выводы.

Рак

По своей натуре Раки являются ранимыми личностями и тяжело воспринимают критику. Обидеть таких людей легко, но чревато столкнуться с различными неприятностями, так как рожденные с июня по июль мстительны, злопамятны и предпочитают действовать скрытно. Этот знак — мастер партизанского боя, пишет Zagovormaga.