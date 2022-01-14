Обида засела внутри: 3 знака зодиака, которые не умеют прощать
Овен
Представители данного знака зодиака обычно очень требовательны к себе и окружающим. Они безоговорочно соблюдают правила приличия, потому бестактность некоторых людей легко может вывести их из себя.
Овны не терпят обмана, предательства, пренебрежительного и потребительского отношения. Нет, они не обижаются, но делают соответствующие выводы.
Рак
По своей натуре Раки являются ранимыми личностями и тяжело воспринимают критику. Обидеть таких людей легко, но чревато столкнуться с различными неприятностями, так как рожденные с июня по июль мстительны, злопамятны и предпочитают действовать скрытно. Этот знак — мастер партизанского боя, пишет Zagovormaga.
Скорпион
Лидерами в астрологическом рейтинге не умеющих прощать становятся Скорпионы. А принимая во внимание их сложный характер, это вполне очевидно.
Они не готовы мириться с обманом, предательством и прочими факторами, задевающими их чувства. Даже у близких людей, совершивших ошибку, шансы на прощение ничтожно малы. Причем обидчику надо готовиться к изощренной и продуманной мести, ведь Скорпионы жалят жестко и бьют по самым больным местам. Спастись от этого можно, только признав свою вину.
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