Лошади реализуют планы, а Быки получат награду: каким будет год Тигра по китайскому гороскопу

Крыса

Крысам придется немного труднее, чем обычно. Однако все неожиданные проблемы для них окажутся вполне решаемыми.

Бык

Успех этого символа зависит от его образа жизни. Если Бык трудолюбив, значит будет награжден хорошим результатом своей работы. В противном случае, когда человек живет за чужой счет, он может лишиться данного пассивного дохода.

Тигр

А вот самим Тиграм в будущем году будет нелегко, поскольку ожидается множество неприятных сюрпризов. Лама-астролог посоветовал им быть особенно внимательным и стараться не браться за новое.

Кролик

Кролики в 2022 году рискуют упустить многие возможности. Это станет понятно по неприятному ощущению, что они ничего не успевают и жизнь проходит мимо.

Дракон

Большинству людей, рожденных под покровительством Дракона, реализовать задуманное в следующем году окажется сложно. Идеи и планы наверняка будут не осуществимы.