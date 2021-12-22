Лошади реализуют планы, а Быки получат награду: каким будет год Тигра по китайскому гороскопу
Крыса
Крысам придется немного труднее, чем обычно. Однако все неожиданные проблемы для них окажутся вполне решаемыми.
Бык
Успех этого символа зависит от его образа жизни. Если Бык трудолюбив, значит будет награжден хорошим результатом своей работы. В противном случае, когда человек живет за чужой счет, он может лишиться данного пассивного дохода.
Тигр
А вот самим Тиграм в будущем году будет нелегко, поскольку ожидается множество неприятных сюрпризов. Лама-астролог посоветовал им быть особенно внимательным и стараться не браться за новое.
Кролик
Кролики в 2022 году рискуют упустить многие возможности. Это станет понятно по неприятному ощущению, что они ничего не успевают и жизнь проходит мимо.
Дракон
Большинству людей, рожденных под покровительством Дракона, реализовать задуманное в следующем году окажется сложно. Идеи и планы наверняка будут не осуществимы.
Змея
Если быть постоянно начеку, Змеи смогут обойти трудности и неприятности стороной. Иначе рискуют угодить в самую гущу невезения и тяжело решаемых проблем.
Лошадь
Тогда как предприимчивым, деятельным, энергичным Лошадям лама-астролог предвещает постоянную удачу и исполнение задуманных планов. Но чуть сложнее придется людям, которые менее бойкие по характеру.
Коза
Изобретательность и импровизация помогут представителям символа Козы справляться с множеством неожиданностей. Им даже нравится сюрпризы Тигра.
Обезьяна
От излишней изобретательности и инициативности Обезьянам лучше отказаться, поскольку им не будет сопутствовать удача. Соответственно, чтобы не нажить проблем, надо жить по течению.
Петух
Рожденные в год Петуха во время правления Тигра получат сильный удар по самолюбию. Сложности, предначертанные им, выдержать сможет далеко не каждый, пишет «Комсомольская правда».
Собака
За верность Собак ожидает большая награда, которая даже может стать судьбоносной.
Свинья
Следующий год окажется для свиней довольно-таки расточительным, возможно потребуется длительное восстановление.
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