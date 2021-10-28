Ни вкуса, ни фантазии: знаки зодиака, у которых нет чувства стиля

Овен

Проблема многих Овнов вовсе не в отсутствии вкуса, а в их нежелании следовать модным тенденциям. Во многом причиной тому считается особенность характера, поскольку они принципиально идут против общественного мнения и установленных норм. Овны — бунтари, которые живут в постоянном движении и в связи с этим в одежде ценят исключительно комфорт.

Близнецы

Для Близнецов важно проявить свою индивидуальность, а не следовать общепринятым веяниям дизайнеров. Потому они любят подбирать яркую, оригинальную одежду и по-особенному сочетать наряды, производя фурор.

Козерог

Представители данного знака зодиака ценят не актуальность вещей, а практичность и соотношение цены и качества. Они выбирают простую одежду, которую проносят много лет, и особенно не заботятся о внешнем виде. Для Козерога — главное выглядеть прилично и опрятно, а не ярко и современно.

Рыбы

Не умеют грамотно подбирать гардероб и Рыбы. Хотя они и готовы хорошо потратиться на обновки и любят устраивать шопинг, подбирать правильные вещи для себя не умеют. Рыбы выбирают одежду исходя из практичности и качества ткани, а не из того, насколько она им подходит.