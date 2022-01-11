Неприступная крепость: женщины каких знаков зодиака самые недоступные

Близнецы

Требовательными оказались и женщины-Близнецы, поскольку им важно чувствовать себя комфортно и уверенно рядом с мужчиной. Они не бросаются в объятия, основываясь на чувствах, а предпочитают выбирать избранника разумом.

Водолеи

Представительницы этого знака предпочитают рассчитывать, вычислять, анализировать наперед всю свою жизнь и устойчиво «стоять на ногах». В партнерах Водолеи ценят те же качества, считают важным статус и толщину кошелька.

Скорпион

Лидером соответствующего астрологического рейтинга становятся своенравные и сложные по характеру Скорпионы. Даже позволив себе сблизиться с мужчиной, такие женщины отличатся холодностью и наличием высоких требований к возлюбленному. Однако этот так называемый барьер возможно разрушить и получить верного партнера, если доказать, что достоин дамы.