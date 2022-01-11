Неприступная крепость: женщины каких знаков зодиака самые недоступные
Козероги
Открывают пятерку недоступных женщин Козероги, которые любят, чтобы их добивались. Привлечение внимания путем соблазнения и удивления не под силу каждому мужчине, потому слабы кандидаты отсеиваются на первых этапах знакомства.
Весы
Заинтересовать Весов тоже задача не из легких. Кандидату на место в сердце нужно быть умным, самодостаточным человеком, готовым к действиям. А легкий флирт в виде комплиментов не привлекает рожденных под данным знаком зодиака, пишет «ФАН».
Близнецы
Требовательными оказались и женщины-Близнецы, поскольку им важно чувствовать себя комфортно и уверенно рядом с мужчиной. Они не бросаются в объятия, основываясь на чувствах, а предпочитают выбирать избранника разумом.
Водолеи
Представительницы этого знака предпочитают рассчитывать, вычислять, анализировать наперед всю свою жизнь и устойчиво «стоять на ногах». В партнерах Водолеи ценят те же качества, считают важным статус и толщину кошелька.
Скорпион
Лидером соответствующего астрологического рейтинга становятся своенравные и сложные по характеру Скорпионы. Даже позволив себе сблизиться с мужчиной, такие женщины отличатся холодностью и наличием высоких требований к возлюбленному. Однако этот так называемый барьер возможно разрушить и получить верного партнера, если доказать, что достоин дамы.
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