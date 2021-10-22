Неисправимые романтики: какие знаки зодиака легко и часто влюбляются

Овен

Самым любвеобильным знаком зодиака считается Овен. Он относится к огненной стихии, что может объяснить его приверженность к жарким отношениям. Такие люди особенно страстны, желают новых эмоций и бурной любви, потому даже готовы быстро влюбиться. Между тем Овны охладевают также скоро, если не поддерживать огонь любви.

Рак

Влюбленность с первого взгляда свойственна и Ракам, но в отличие от Овнов, их чувства не угаснут в скором времени. Представители данного знака зодиака наиболее ценят серьезные отношения, нежели случайные связи. Они также отличаются особой чуткостью и душевностью, вниманием и заботой.

Рыбы

Рыбы готовы завязать отношения с любым человеком, который оказал им хоть немного внимания и симпатии. Тогда у них сразу появляется в голове картинка идеального будущего и уже выбираются имена совместных детей. Но если Рыбы разочаруются, быстро забудут о своем объекте любви.