Не жизнь, а сплошная черная полоса: топ-5 самых невезучих знаков зодиака

Близнецы

Близнецы обладают способностью даже в плохом находить положительные стороны. Но и в обратном случае, когда все идет гладко, они ищут подвох. Также их по жизни сопровождает фортуна. Однако Близнецам нечасто удается использовать свой «счастливый билет», потому что они попросту не видят знаков, которые посылает судьба.

Козероги

Представители этого знака зодиака полностью посвящают себя работе. Как известно, если не давать себе спуску, рано или поздно случится сбой и довести задуманное до конца не получится. В таком случае Козероги привыкли винить судьбу, что делают зря.

Весы

Весы по характеру неуверенные, нерешительные и боятся выйти из зоны комфорта. В связи с перечисленными особенностями их можно назвать лидерами по упущению шансов, уготованных судьбой. Поэтому их нельзя назвать удачливыми, однако положение реально исправить. Достаточно позволить себе действовать и не бояться ошибок.

Раки

Под этим знаком рождаются чувствительные и эмоционально неустойчивые люди. Даже мелочь способна испортить жизнь Ракам, так как они превратят ее в глобальную катастрофу. Но вырваться из круга неудач удастся только тогда, когда человек перестанет бурно на них реагировать, пишет Rsute.

Львы

Львы по своей натуре лидеры, они стремятся во всем быть лучшими. Однако завышенные требования предъявляют и ко всему, что их окружает. Шквал критики неизбежно обрушится на любого, кто находится в окружении Львов и не соответствует их идеальным стандартам. Рожденные под этим знаком настолько увлекаются погоней за совершенством, что не замечают подарков судьбы.