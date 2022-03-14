Не везет в любви: женщин каких знаков зодиака чаще остальных бросают мужчины

Скорпионы

Так называемые женщины-загадки часто встречаются под покровительством Скорпиона. Именно их непредсказуемость поначалу привлекает многих мужчин. Однако когда удастся заполучить сердце представительницы этого знака, не каждый может справиться с ее постоянными переменами в настроении.

Львы

Большим количеством поклонников обладают и Львицы. Они устраивают серьезную проверку мужчины, в ходе которой решают, насколько близко к себе его можно подпустить. Находясь в отношениях, такие женщины считают себя королевами, требующими постоянного выполнения капризов.

Близнецы

На первых порах Близнецы полностью устраивают своих партнеров. Они умеют развлекаться, обожают романтику, с восторгом принимают любую сумасшедшую идею, пишет «Пятый канал». Но как только в отношения вмешивается быт, рожденные под данным знаком теряют вкус жизни, что негативно сказывается на браке.

Рыбы

Женщины-Рыбы отталкивают мужчин своей страстью к манипулированию. Когда избранник сопротивляется их влиянию, скандал неизбежен. В таком союзе, по мнению астрологов, есть два выхода: терпеть и поддаваться или расставаться.

Стрельцы

Такие спутницы жизни не подойдут несамостоятельным мужчинам, которые привыкли, что их полностью обслуживают. Нет, Стрельцы не плохие жены, а даже, наоборот, отличные. Но они не готовы отказываться от своих интересов, увлечений и полностью погружаться в домохозяйство.