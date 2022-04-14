Не только к веселью и деньгам: к чему еще чешутся нос и ладони

Самыми распространенными приметами, связанными с зудом, считается желание почесать нос или ладонь. Как многим известно, в первом случае это происходит к выпивке, а во втором — к деньгам.

Между тем существуют и более конкретные значения. Чешется кончик носа — к новости или пьянке, переносица — к встрече с покойником, ноздря — к конфликтам у мужчин, а к романтической встрече у женщин, справой стороны носа предсказывает улучшение финансового положения, а изнутри — мелкие неудачи. Кроме того, значения отличаются и по дням недели: если чешется в понедельник, значит что-то не заладится в работе, во вторник будет веселая встреча с друзьями, в среду ждите сюрприз или подарок, в четверг — знакомство, в пятницу — торжество с выпивкой, в субботу — материальные растраты, а в воскресенье — конфликтная ситуация.

Что касается ладоней, когда чешется левая рука, приметы сулят денежную прибыль, а правая предсказывает встречу. С кем придется общаться, зависит от дня недели, в который почувствовали зуд. В понедельник увидите знакомого, на следующий день — друга. В среду ожидается общение с новым человеком, а в четверг с любимым. Неожиданный поворот на встрече сулит пятница, рука почесалась в субботу — к романтическому свиданию, а в воскресенье — к встрече с влиятельным человеком.