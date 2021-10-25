Не помнят зла: у каких знаков зодиака самое большое и доброе сердце

Водолей

Самые главные добряки рождаются под знаком Водолея, обычно для них характерны коммуникабельность, открытость, энергичность. Они абсолютные противники негативных эмоций, потому даже к тем, кто обошелся с ними несправедливо, относятся весьма благосклонно. Миссия Водолеев: нести в мир светлое и прекрасное.

Телец

Тельцы по своей природе добры, бескорыстны, милосердны, открыты и честны, тех же качеств они ждут и от окружающих. Перечисленные черты характера исключительно положительно описывают представителей данного знака зодиака, однако могут привести к печальным последствиям, например, большому обману.

Рыбы

Схожим с Водолеем характером обладают Рыбы, поскольку тоже стараются исключить негатив из своей жизни. Они также не скандалят и прощают тех, кто поступил с ними плохо, между тем исключают их из своей жизни. Таким образом, они ограждают себя от людей, которые способны навредить их светлой энергетике.