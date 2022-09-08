Не от мира сего: топ-4 самых странных знаков зодиака
Рак
Представители данного знака зодиака подвержены резким перепадам настроения и зачастую совершают поступки, непонятные окружающим. Зачастую даже сами Раки не понимают, как им удается сначала лучиться от счастья и быть самыми милыми на свете, а уже через пару минут представлять из себя безрадостную, угрюмую или агрессивную личность.
Весы
Вечно сомневающимся в себе Весам с трудом даются решения, даже самые простые, не требующие особых энергозатрат. Кроме того, многие экстрасенсы рождены именно под этим знаком зодиака, что само по себе является очень странным и наводит на определенные мысли.
Скорпион
Обладающие от рождения сильной энергетикой и умением манипулировать людьми, представители данного знака зодиака действительно могут возглавить рейтинг самых странных. При этом Скорпионам, которые обожают мистику и сверхестественное, плевать на чужое мнение и пересуды.
Водолей
По словам астрологов, именно под этим знаком зодиака рождаются больше всего гениев или чудаков. Водолеи, как и Скорпионы, верят в приметы, предсказания и мистику. Они готовы спорить о всяких мелочах, до последнего отстаивая свое мнение, даже если их мнение в корне неверно.
Фото: Pexels.com