Названы самые странные пары по знаку зодиака. В чем их секрет
Телец и Овен
Несмотря на то, что представителям земной и огненной стихии тяжело уживаться вместе, данные знаки зодиака нередко сходятся. При чем отношения предпочитающих размеренность Тельцов и импульсивных Овнов не лишены ссор и скандалов. Но различные перипетии не мешают им строить свое счастье.
Скорпион и Лев
Скорпионы и Львы — сильные по характеру знаки зодиака, которые привыкли быть лидерами и воздействовать на окружающих. В связи с чем и их любовь больше напоминает сплошное соревнование за первое место на пьедестале. То вода одолевает пламя, то огонь берет вверх над водной стихией, пишет «Московский комсомолец».
Рыбы и Весы
Оба знака обожают фантазировать и витать в облаках, возможно потому и легко уживаются вместе. Однако сложно сказать, к чему приведет такой союз. Ведь ни Рыбы, ни Весы серьезно не задумываются о будущем, а только мечтают.
Козерог и Козерог
По своей природе Козероги невероятно настойчивы и упрямы. Из-за этого столкновение «рогами» рано или поздно неизбежно, при чем противостояние будет отличаться особой ожесточенностью. Единственной причиной, благодаря которой они могут быть вместе, считается способность понимать друг друга без слов.
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