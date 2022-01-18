Названы самые странные пары по знаку зодиака. В чем их секрет

Телец и Овен

Несмотря на то, что представителям земной и огненной стихии тяжело уживаться вместе, данные знаки зодиака нередко сходятся. При чем отношения предпочитающих размеренность Тельцов и импульсивных Овнов не лишены ссор и скандалов. Но различные перипетии не мешают им строить свое счастье.

Скорпион и Лев

Скорпионы и Львы — сильные по характеру знаки зодиака, которые привыкли быть лидерами и воздействовать на окружающих. В связи с чем и их любовь больше напоминает сплошное соревнование за первое место на пьедестале. То вода одолевает пламя, то огонь берет вверх над водной стихией, пишет «Московский комсомолец».