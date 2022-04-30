Названы имена мужчин, которые никогда не изменяют любимым

Влад тот тип мужчин, который живёт по собственным правилам и принципам, не прогибаясь под других. Обладатель этого имени всегда знает, чего хочет и как этого добиться. Завоевав женщину, сделав её женой, об измене Влад никогда не подумает. Также Владу свойственно идти на уступки в отношениях. И даже после крупных ссор и скандалов мужчина будет признаваться в любви и верности супруге, желая решить конфликт как можно мягче для обеих сторон.

Добродушный, мужественный и с хорошим чувством юмора Трофим любит женщин и их внимание. Наличие жены не помешает ему иногда заглядываться на проходящих мимо красоток. Только дальше взглядов дело не пойдет. Изменять Трофим не станет никогда. Обладатель этого имени может быть не слишком идеальным мужем, но он всегда внимателен к своей избраннице, пишет Life.

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