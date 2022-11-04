Названы два знака зодиака, у которых в ноябре начнётся новая жизнь

8 ноября завершится «коридор затмений», которого многие астрологи ожидали с особым волнением. Эксперты предупреждают, что в такой непростой период лучше не менять жизнь кардинально, иначе это может привести к непоправимым последствиям. Тем не менее два знака зодиака решатся в ноябре на перемены. Речь идёт об Овнах и Водолеях.

Астрологи убеждены, что для Овнов начнётся новая эра. Скорее всего, события будут связаны с трудовой деятельностью: представители данного знака зодиака приступят к тому, за что не решались браться ранее.

Водолеев ждут тяжелые испытания: им придётся избавиться от всего старого, что мешает жить свободно и спокойно. Только после этого Водолеи смогут перейти на новый этап судьбы.

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