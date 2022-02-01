Народные приметы: как узнать, думает ли о тебе человек

Всем известна старая народная примета: «Если человек икает, о нем кто-то думает». Такое же поверье существует и в Европе, только речь там идет не об икоте, а о чихании. А когда чешутся или горят уши, щеки, о человеке не просто вспоминают, но и плохо говорят.

Существуют также другие приметы, например, связанные со сновидениями. Так, если видеть человека во сне с четверга на пятницу, значит, он много думает о вас. А в другие дни этот знак указывает на наличие энергетической связи с ним, пишет magistika.