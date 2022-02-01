Народные приметы: как узнать, думает ли о тебе человек
Всем известна старая народная примета: «Если человек икает, о нем кто-то думает». Такое же поверье существует и в Европе, только речь там идет не об икоте, а о чихании. А когда чешутся или горят уши, щеки, о человеке не просто вспоминают, но и плохо говорят.
Существуют также другие приметы, например, связанные со сновидениями. Так, если видеть человека во сне с четверга на пятницу, значит, он много думает о вас. А в другие дни этот знак указывает на наличие энергетической связи с ним, пишет magistika.
Кроме того, бывает, у человека возникают странные ощущения, предчувствия, внезапные воспоминания о каком-то знакомом, а происходит это, когда тот задумывается о нем. В таком случае появляются и внезапные приливы грусти и тоски.
Кстати, определить, думает кто-нибудь о вас в данную минуту, можно с помощью несложного гадания. Понадобится листок бумаги, на котором следует написать имя интересующего человека и поджечь его ровно посередине. Затем надо обратить внимание на поведение пламени: если оно повернуло в левую сторону, значит, этот человек часто вспоминает вас, в правую — недавно размышлял, а равномерное горение во все стороны говорит о полном равнодушии.
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