На низком старте: топ-3 знака зодиака, которым крупно повезет в 2022 году

Для огненных представителей данного знака зодиака вторая половина 2022-го окажется невероятно богатой на судьбоносные события. Если Овнам удастся усмирить свое упрямство и побороть импульсивность, то они обеспечат себе надежный финансовый тыл, добьются повышения по службе, а также реализуют самые смелые идеи и мечты.

Рак

В наступающем году представителям данного знака зодиака удастся наконец найти гармонию между личной жизнью и карьерой, навести порядок в делах, запустить новый проект, существенно улучшить свое материальное положение, по-настоящему влюбиться (если еще нет) и, конечно, как следует отдохнуть. Отличный намечается год, как ни крути!