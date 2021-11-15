На низком старте: топ-3 знака зодиака, которым крупно повезет в 2022 году

На низком старте: топ-3 знака зодиака, которым крупно повезет в 2022 годуАстрологи рассказали, кому конкретно улыбнется удача в год Тигра.
Овен
Для огненных представителей данного знака зодиака вторая половина 2022-го окажется невероятно богатой на судьбоносные события. Если Овнам удастся усмирить свое упрямство и побороть импульсивность, то они обеспечат себе надежный финансовый тыл, добьются повышения по службе, а также реализуют самые смелые идеи и мечты.
Рак
В наступающем году представителям данного знака зодиака удастся наконец найти гармонию между личной жизнью и карьерой, навести порядок в делах, запустить новый проект, существенно улучшить свое материальное положение, по-настоящему влюбиться (если еще нет) и, конечно, как следует отдохнуть. Отличный намечается год, как ни крути!
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Дева
Начало 2022 года для практичных (и порой лишком дотошных) Дев станет по-настоящему удачным. Во-первых, их ожидают смена места работы, выход на новый уровень, повышение по службе и, как результат, увеличенный в несколько раз доход. На фоне финансового успеха многие Девы решат вложиться в недвижимость и подберут действительно достойный вариант. А во-вторых, многим представителям данного знака зодиака неожиданно повезет в любви. Пополнение в семействе также предвидится, что особенно актуально для тех, кто уже давно мечтает увидеть две заветные полоски на тесте.
Фото: Pexels.com