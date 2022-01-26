Мужчины каких знаков зодиака считаются самыми требовательными и ищут во всем идеал

Лев

Возглавляют пятерку самых требовательных мужчин именно Львы. Ведь представители данного знака прирожденные лидеры, которые постоянно стремятся быть первыми во всем, все время самосовершенствуясь. Схожие запросы у них и к окружающим людям. Они допускают видеть рядом с собой исключительную особу, заметно превосходящую других девушек. Причем возлюбленная должна не только блистать на публике, но и умело справляться с домашними обязанностями.

Водолей

Хоть Водолеи и не завышают планку окружающим людям для входа в их близкий круг, ужиться с ними очень тяжело. Их требовательность к себе доходит до абсурда, поглощая сомнения и недовольство по поводу собственного совершенства. Вступить в отношения с Водолеем сможет только женщина с исключительным терпением, которая примет бзики такого мужчины.

Стрелец

Много разных девушек было в жизни Стрельца, но он по-прежнему остается одинок. А причина тому кроется в завышенных требованиях к потенциальной избраннице. При этом дама, сумевшая покорить его, обретет в лице такого мужчины надежного и преданного партнера. Но ей важно быть еще и хорошей хозяйкой, которая создаст уют, чистоту и всегда вкусно накормит.