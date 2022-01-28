Можно не мечтать: как по линиям на руках понять, что вам не светит богатство
Как сообщил хиромант Иван Громов, по особенностям линии на ладонях определяется уровень денежной энергии. Если на правой руке отсутствует линия судьбы, что тянется от центра ладони к пальцам, значит, будет трудно добиться успеха в карьере. Эта полоса отвечает за предназначение и наличие цели в жизни, без чего невозможно достигнуть высот.
О неблагополучии в финансовой сфере свидетельствует и линия головы, а точнее ее размер. Когда она короткая, не выходящая за проекцию среднего пальца, — плохой знак. «Такая линия указывает на человека, который не способен сосредоточиться, у которого большие проблемы с вниманием. Такие люди часто ко всему относятся поверхностно. Они часто не способны стать профессионалом в какой-то сфере деятельности. Им сложно рассчитывать на оглушительный успех в жизни», — рассказал специалист.
На сгибе большого пальца должно находиться так называемое «зерно достатка», пишет «Пятый канал». Если оно слабо заметно или вовсе отсутствует, купаться в роскоши не суждено. «Если обратить внимание на большой палец, то на нем бывает "рисовое зерно". Оно отвечает за способность человека сохранять свои деньги и преумножать их, что, согласитесь, очень важно для богатого человека», — заключил Иван Громов.
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