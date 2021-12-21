Можно испортить праздник: каким знакам зодиака противопоказан совместный Новый год
Овны и Тельцы
Главными вредителями праздника считаются Овны и Тельцы, поскольку обладают совершенно противоположными характером и могут легко поссориться. Для первых свойственна излишняя строгость и старательность, они пытаются все делать идеально, тогда как Тельцы предпочитают пускать свою жизнь на самотек и позволяют себе лениться.
Львы и Девы
Всем известно, что Львы предпочитают привлекать все внимание на себя, что особенно чувствуется в компании близких. В свою очередь слишком правильные Девы считают, что данное поведение свойственно выскочкам, которых они не уважают.
Козероги и Рыбы
Пригласить за праздничный стол представителей этих двух знаков зодиака тоже считается плохой идеей. Маловероятно, что им удастся избежать споров и не испортить новогоднее настроение окружающих. Здесь могут «не подружиться» логичность и дисциплинированность Козерогов с рассеянностью и мечтательностью Рыб. Об этом пишет «Волгоградская правда».
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