Можно испортить праздник: каким знакам зодиака противопоказан совместный Новый год

Овны и Тельцы

Главными вредителями праздника считаются Овны и Тельцы, поскольку обладают совершенно противоположными характером и могут легко поссориться. Для первых свойственна излишняя строгость и старательность, они пытаются все делать идеально, тогда как Тельцы предпочитают пускать свою жизнь на самотек и позволяют себе лениться.

Львы и Девы

Всем известно, что Львы предпочитают привлекать все внимание на себя, что особенно чувствуется в компании близких. В свою очередь слишком правильные Девы считают, что данное поведение свойственно выскочкам, которых они не уважают.