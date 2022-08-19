Мечта приставов: топ-3 знака зодиака, которые вечно ходят в должниках

Близнецы

Гиперактивные представители данного знака зодиака зачастую оказываются в списке должников потому, что не умеют доводить начатое до конца и боятся брать на себя ответственность. Двойственные и непостоянные Близнецы слишком полагаются на случай и поэтому постоянно остаются на мели.

Рак

Эмоциональные представители данного знака зодиака слишком сосредоточены на своем комфорте и безопасности, поэтому им некогда думать о том, кому и сколько они должны. Раки действительно не так часто вспоминают о материальных благах, только в том случае, если их уже прижали к стенке и обратно пути просто нет.

Водолей

Креативные представители данного знака зодиака обожают предаваться мечтам о будущем и придумывать нечто такое, что пойдет на пользу человечеству. Сосредоточившись на глобальном, очень часто они забывают о делах насущных и упускают из виду самое важное. Поэтому не удивительно, что среди Водолеев слишком много злостных неплательщиков и отчаявшихся должников.