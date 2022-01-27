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Магниты бедности: какие предметы нельзя хранить в доме, чтобы не притягивать безденежье

Каждый человек мечтает о хорошем достатке. Однако не всем удается решить финансовые проблемы, но не стоит отчаиваться. Для начала надо осмотреть жилище — вероятно, в нем есть много предметов, которые блокируют денежную энергетику.
Магниты бедности: какие предметы нельзя хранить в доме, чтобы не притягивать безденежье

Цветы

Всем женщинам нравится получать цветы. Свежий букет привносит в ее жизнь положительную энергию, а только он начинает увядать, становится магнитом для бедности. Сулят финансовые проблемы и искусственные растения, а наилучшим домашним талисманом считается денежное дерево.

Кошелек

Также важно следить за состоянием своего кошелька. Он должен быть как новый, а все купюры следует разложить ровно и по порядку. Дело в том, что деньги любят бережное отношение к себе.

Зеркала

Наверняка многие слышали примету, что, посмотревшись в разбитое зеркало, можно накликать беду. Причем такие зеркала и вовсе запрещено хранить в доме, если не хотите лишиться достатка.

Мусор

Выставлять мусорный пакет к входной двери — плохая привычка. Таким образом человек неосознанно преграждает путь для денежных потоков. Подобное влияние оказывает и грязная обувь на пороге. Чтобы способствовать благополучию, необходимо поддерживать постоянный порядок в прихожей.

Вещи

Трудности в жизнь человека влекут и так называемые вещи-подклады. В связи с этим, если в квартире обнаружен странный предмет, есть вероятность, что у хозяина жилища появился недоброжелатель.

Техника

Выведенные из строя предметы не стоит хранить в доме. В первую очередь к ним относятся сломанные часы, их следует починить или выбросить. Также нежелательно оставлять нерабочие телевизоры, телефоны и другие приборы, чтобы не притягивать безденежье.

Фото: freepik.com

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