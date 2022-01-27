Магниты бедности: какие предметы нельзя хранить в доме, чтобы не притягивать безденежье

Цветы

Всем женщинам нравится получать цветы. Свежий букет привносит в ее жизнь положительную энергию, а только он начинает увядать, становится магнитом для бедности. Сулят финансовые проблемы и искусственные растения, а наилучшим домашним талисманом считается денежное дерево.

Кошелек

Также важно следить за состоянием своего кошелька. Он должен быть как новый, а все купюры следует разложить ровно и по порядку. Дело в том, что деньги любят бережное отношение к себе.

Зеркала

Наверняка многие слышали примету, что, посмотревшись в разбитое зеркало, можно накликать беду. Причем такие зеркала и вовсе запрещено хранить в доме, если не хотите лишиться достатка.