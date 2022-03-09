Любви не существует? Топ-3 знаков зодиака, которые предпочитают одиночество

Близнецы

Отношения, с точки зрения Близнецов, держатся на привязанности и уважении, а любовь в этом деле не играет никакой роли. Впрочем, они вообще отрицают факт существования такого романтичного чувства. Именно по этой причине считают, что если партнер надоел, можно спокойно увлечься кем-то еще.

Раки

Почему же предпочитают одиночество Раки? Представители этого знака попросту боятся, что однажды им кто-то причинит боль и разобьет сердце. Тогда, избегая близости, они пытаются уберечь себя от возможных негативных последствий. Но бывают случаи, когда им все-таки удается к кому-то привязаться. В таком случае, как только Раки обнаружили это, любые отношения моментально разрываются.