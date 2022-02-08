Любовь зла: знаки зодиака, которым нужно осторожнее выбирать партнера
Тельцы
Тельцы любят глазами и выбирают себе избранников исключительно по внешности. Они забывают, что главное красота не снаружи, а внутри. В связи с этим зачастую представители этого знака встречают совсем не подходящих людей.
Раки
Приманкой для обманщиков и изменников, тиранов и манипуляторов становятся Раки. Они прощают предательство, оскорбления, обиды и продолжает любить своего партнера, оставаясь ему постоянно верным. А усугубляют ситуацию общие дети.
Весы
Носители данного знака зодиака увлекаются каждым человеком, который не скуп на комплименты. Однако в таком случае легко угодить в ловушку и наравне с Раками впустить в свой близкий круг искусных манипуляторов.
Водолеи
Вступая в отношения Водолеи почему-то начинают считать партнера своей собственностью. Но всем известно разрушающее воздействие необоснованной ревности, которое «убивает» все светлые чувства. Ненормально ограничивать свободу другого человека, потому и любовные дела оказываются под угрозой.
Рыбы
Неразборчивость и неосмотрительность Рыб приводит их к выбору несовместимого партнера. Следует объективно смотреть на своего избранника, а не строить иллюзии об идеальном будущем вместе. Часто Рыбы оказываются под властью манипуляторов и нарциссов, пишет Мagistika.
Фото: freepik.com