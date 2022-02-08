Любовь зла: знаки зодиака, которым нужно осторожнее выбирать партнера

Тельцы

Тельцы любят глазами и выбирают себе избранников исключительно по внешности. Они забывают, что главное красота не снаружи, а внутри. В связи с этим зачастую представители этого знака встречают совсем не подходящих людей.

Раки

Приманкой для обманщиков и изменников, тиранов и манипуляторов становятся Раки. Они прощают предательство, оскорбления, обиды и продолжает любить своего партнера, оставаясь ему постоянно верным. А усугубляют ситуацию общие дети.