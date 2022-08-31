Лучше молчать, чем говорить: знаки зодиака, которые разругаются с окружающими в пух и прах в сентябре

Овен

Упрямые и авторитарные представители данного знака зодиака в принципе не дают прохода окружающим, продавливая людей до того момента, пока не получат желаемое. Однако в сентябре их маниакальная страсть все (и всех) контролировать выйдет на новый уровень. Астрологи предупреждают, что в этот период Овнам лучше больше слушать и меньше говорить, иначе они рискуют нарваться на неприятности.

Рак

Эмоциональным и капризным представителям данного знака зодиака тоже лучше держать язык за зубами в начале осени. А все потому, что Раки рискуют сказать нечто такое, что нанесет смертельную обиду окружающим и заставит их вовсе отказаться от общения.

Козерог

Консервативные и трудолюбивые представители данного знака зодиака будут эмоциональны в сентябре, что весьма негативно скажется на их общении с окружающими. Из-за навалившихся проблем и чрезмерных нагрузок Козероги будут испытывать стресс и нервозность, а также срываться на близких. Чтобы окончательно ни с кем не разругаться, астрологи советуют им практиковать в этот период медитацию, заняться йогой, танцами или рисованием.