Выбор не из легких: каким знакам зодиака свойственно принимать неправильные решения
Стрелец
Стрельцы любят спонтанность, потому принимают решения быстро и порой необдуманно. Также они ведут себя весьма уверенно и доверяют окружающим сделать за них выбор.
Козерог
Практичные и надежные Козероги тоже склонны совершать импульсивные и незапланированные действия, что приводит к нежелательному результату. Однако свою ошибку они осознают быстро и начинают переживать.
Овен
Спонтанность и риск характеризуют как неправильные решения, так и Овнов. Представители данного знака зодиака не думают наперед, а просто делают то, что хотят в определенный момент.
Близнецы
Близнецы не любят долго думать и взвешивать все «за» и «против», а предпочитают довериться случаю и пустить все на самотек. Для них свойственно менять решения по несколько раз на дню, в итоге останавливаясь на том, что легче всего.
Рыбы
Люди, рожденные под этим знаком, принимают любое решение, лишь бы избавить себя от дел. При этом не делают поспешных выводов, пока не услышат точку зрения близкого человека, чтобы уберечь себя от неправильного выбора. Об этом пишет Femmie.
Рак
Преграждает Ракам путь к верному решению их неспособность трезво оценивать ситуацию. Они чересчур чувствительны и эмоциональны, что мешает взглянуть на происходящее рационально.
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