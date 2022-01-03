Выбор не из легких: каким знакам зодиака свойственно принимать неправильные решения

Стрелец

Стрельцы любят спонтанность, потому принимают решения быстро и порой необдуманно. Также они ведут себя весьма уверенно и доверяют окружающим сделать за них выбор.

Козерог

Практичные и надежные Козероги тоже склонны совершать импульсивные и незапланированные действия, что приводит к нежелательному результату. Однако свою ошибку они осознают быстро и начинают переживать.

Овен

Спонтанность и риск характеризуют как неправильные решения, так и Овнов. Представители данного знака зодиака не думают наперед, а просто делают то, что хотят в определенный момент.