Вирус, конфликты и капризы природы: предсказания Ванги на 2022-2024 годы

Ванга родилась в 1911 году и спустя время, по словам последователей, обнаружила в себе дар ясновидения и исцеления. После случившейся пандемии многие снова стали верить предсказаниям болгарской провидицы. Пророчества этой женщины нередко исполняются, что не может не поражать. Особенно интересно наблюдать за ними сейчас, когда они действительно становятся реальностью. Помимо коронавирусной инфекции, Ванга предсказала ряд других событий, которые повлияют на нашу жизнь. Среди них назван расцвет России. Именно в 2022 году, по словам Ванги, Россия разовьет многие свои сферы и встанет в один ряд с самыми сильными экономическими державами. По мнению провидицы, именно в этот период правительство России примет ряд важных политических решений, которые обогатят страну и решат некоторые экономические проблемы.